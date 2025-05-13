На среду, 14 мая 2025 года, прогноз погоды для Харькова и области предполагает сильный ветер, небольшие дожди и довольно низкие температуры.

Синоптики рассказали, чего ждать от прогноза погоды в Харькове и области на среду, 14 мая 2025 года, сообщает Politeka.

По данным регионального центра по гидрометеорологии, в течение суток облачно с прояснениями. Если в ночные часы существенных осадков не ожидается, то в дневные все же пройдут небольшие дожди, местами с грозами.

Метеорологическую ситуацию в Харькове и области, согласно прогнозу погоды на 14 мая, будет ухудшать сильный ветер юго-западного направления скоростью 7-12 метров в секунду, из-за него воздух будет ощущаться более холодным.

По области температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов, днем ​​максимум до +12+17, как и в большинстве регионов Украины, пишет Politeka.

Для Харькова прогноз погоды на 14 мая 2025 года также предполагает небольшие дожди, местами с грозой, сильный ветер, ночные +3+5 градусов тепла и дневные +13+15.

По словам синоптиков, подобная метеорологическая ситуация будет наблюдаться и в четверг, но с одной важной деталью – ветер усилится еще больше, местами ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем ​​максимально составит +13+18 градусов. А уже в пятницу и субботу должно быть немного теплее – до +16+21.

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