Прогноз погоди в Києві та області на середу, 14 травня 2025 року, знову не обіцяє мешканцям нічого приємного, повідомляє Politeka.
За словами експертів Укргідрометцентру, в середу Україні перебуватиме в полі дещо зниженого атмосферного тиску, який протягом доби буде несильно коливатися. Над територією країни пануватиме прохолодне вологе повітря з північного напрямку, яке вдень при нагріванні зумовить посилення хмарності та невеликі дощі.
У Києві та області прогноз погоди на 14 травня передбачає мінливу хмарність. Вночі місцями пройдуть невеликі дощі, а пізніше вони поширяться по території регіону.
Вітер переважно західного напрямку швидкістю від пʼяти до десяти метрів на секунду робитиме повітря холоднішим, пише Politeka.
У Київській області, як обіцяє прогноз погоди на 14 травня 2025 року, температура повітря в нічні години становитиме приблизно +2+7 градусів, в денні – до +12+17.
У столиці ж очікується коливання температури протягом доби від +4+6 градусів до +14+16.
В Українському гідрометеорологічному центрі додали, що загалом по Україні температура повітря буде приблизно такою ж, від +2+7 вночі до +12+17 вдень, а от на високогірʼї Карпат очікується лише +5+10 тепла.
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