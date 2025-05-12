Синоптики Укргідрометцентру попередили, яким буде прогноз погоди для Києва та області на вівторок, 13 травня 2025 року.

У Києві та області прогноз погоди на 13 травня 2025 року знову передбачає дощі та низькі температури, повідомляє Politeka.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, в період із вівторка по четвер, на жаль, метеорологічну ситуацію в Україні надалі визначатиме холодна повітряна з півночі, яка вночі при проясненні спричиняє дуже низькі температури в нічні години, а місцями навіть заморозки на поверхні ґрунту.

Як розповіли синоптики, через діяльність атмосферних фронтів у полі дещо зниженого тиску в денні години по Україні очікується нестійка ситуація з хмарністю та невеликими дощами, що також не дає повітрю прогрітися.

У Києві та області прогноз погоди на 13 травня передбачає мінливу хмарність. Вночі буде сухо, а от вдень пройде невеликий дощ. Погіршуватиме ситуацію вітер північно-західного напрямку швидкістю 5-10 метрів за секунду, пише Politeka.

На ніч вівторка синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні – в західних регіонах і на Вінниччині на поверхні ґрунту очікуються заморозки до 0-3 градусів першого (жовтого) рівня небезпечності, але столицю ця негода, на щастя, омине.

Температура повітря в Київській області, як обіцяє прогноз погоди на 13 травня, вночі становитиме +2+7 тепла, вдень максимум до +10+15 градусів. При цьому в столиці температура коливатиметься від +5+7 в нічні години до +13+15 в денні.

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