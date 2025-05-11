Прогноз погоди у Києві на тиждень з 12 по 18 травня обіцяє зміни та негоду наступного тижня.

Синоптики склали прогноз погоди у Києві на тиждень з 12 по 18 травня та розповіли, чого чекати наступної неділі, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики зробили прогноз погоди у Києві на тиждень з 12 по 18 травня. Тиждень у столиці розпочнеться з прохолодної погоди. У понеділок, 12-ого числа: ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +6 до +12°C.

Вівторок, 13.05: небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Удень очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Денна температура сягне +12°C.

У середу, 14.05: прогнозують прохолодну температуру в межах від +6 до +12°C. Нічний дощ до ранку стихне. Удень та ввечері він йтиме знову, щоправда з меншою силою.

У четвер, 15.05: синоптики обіцяють від 7 до 14 градусів зі знаком "+". З ранку у місті небо вкриється хмарами. Усю другу половину дня йтиме злива.

В п'ятницю 16-ого: протягом усього дня погода буде похмурою. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ. Стопчики термометрів піднімуться до +14 градусів.

В суботу 17-ого числа: трішки потеплішає. Температура протримається на рівні +17 градусів. Протягом усього дня буде триматися хмарність. До полудня опадів не очікується. У другій половині можливі опади, які до вечора повинні закінчитися.

Неділя 18-ого: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці опадів не очікується. Протримається +7 до +12.



Отже прогноз погоди у Києві на тиждень з 12 по 18 травня обіцяє похолодання з опадами.

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