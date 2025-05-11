Прогноз погоды в Киеве на неделю с 12 по 18 мая обещает перемены и непогоду на следующей неделе.

Синоптики составили прогноз погоды в Киеве на неделю с 12 по 18 мая и рассказали, чего ждать в следующее воскресенье, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики сделали прогноз погоды в Киеве на неделю с 12 по 18 мая. Неделя в столице начнется с прохладной погоды. В понедельник, 12 числа : ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться. Столбики термометров будут колебаться от +6 до +12°C.

Вторник, 13.05: небо будет покрыто облаками, которые продержатся до самого вечера. Днем ожидается мелкий дождь, который позже может усилиться. Днем 12°C.

В среду, 14.05: прогнозируют прохладную температуру в пределах от +6 до +12°C. Ночной дождь до утра стихнет. Днем и вечером он пойдет снова, правда с меньшей силой.

В четверг, 15:05: синоптики обещают от 7 до 14 градусов со знаком "+". Утром в городе небо будет покрыто облаками. Всю вторую половину дня будет идти ливень.

В пятницу 16-го: в течение всего дня будет пасмурно. Ожидается мелкий дождь. Стопчики термометров поднимутся до +14 градусов.

В субботу 17-го числа: немного потеплеет. Температура продержится на уровне +17 градусов. На протяжении всего дня небо будет облачным. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине возможны осадки, которые к вечеру должны закончиться.

Воскресенье 18-го: на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Ночью и утром осадки не ожидаются. Продержится +7 до +12.



Итак, прогноз погоды в Киеве на неделю с 12 по 18 мая обещает похолодание с осадками.

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