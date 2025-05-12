Синоптики Укргидрометцентра предупредили, каким будет прогноз погоды для Киева и области на вторник, 13 мая 2025 года.

В Киеве и области прогноз погоды на 13 мая 2025 года снова предусматривает дожди и низкие температуры, сообщает Politeka.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в период со вторника по четверг, к сожалению, метеорологическую ситуацию в Украине далее будет определять холодная воздушная с севера, которая ночью при прояснениях влечет за собой очень низкие температуры в ночные часы, а местами даже заморозки на поверхности почвы.

Как рассказали синоптики, из-за деятельности атмосферных фронтов в поле несколько пониженного давления в дневные часы по Украине ожидается неустойчивая ситуация с облачностью и небольшими дождями, что также не дает воздуху прогреться.

В Киеве и области прогноз погоды на 13 мая предусматривает переменную облачность. Ночью будет сухо, а днем ​​пройдет небольшой дождь. Будет усугублять ситуацию ветер северо-западного направления скоростью 5-10 метров в секунду, пишет Politeka.

На ночь вторника синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине – в западных регионах и Винниччине на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0-3 градусов первого (желтого) уровня опасности, но столицу это ненастье, к счастью, минует.

Температура воздуха в Киевской области, как обещает прогноз погоды на 13 мая, ночью составит +2+7 тепла, днем ​​максимум до +10+15 градусов. При этом в столице температура будет колебаться от +5+7 в ночные часы до +13+15 в дневные.

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