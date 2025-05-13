Синоптики в деталях рассказали, каким будет прогноз погоды на среду, 14 мая 2025 года, для Киева и области.

Прогноз погоды в Киеве и области на среду, 14 мая 2025 года, снова не обещает жителям ничего приятного, сообщает Politeka.

По словам экспертов Укргидрометцентра, в среду Украина будет находиться в поле несколько пониженного атмосферного давления, которое в течение суток будет несильно колебаться. Над территорией страны будет царить прохладный влажный воздух с северного направления, который днем ​​при нагревании обусловит усиление облачности и небольшие дожди.

В Киеве и области прогноз погоды на 14 мая предусматривает переменную облачность. Ночью местами пройдут небольшие дожди, а позже они распространятся по территории региона.

Ветер преимущественно западного направления скоростью от пяти до десяти метров в секунду будет делать воздух холоднее, пишет Politeka.

В Киевской области, как обещает прогноз погоды на 14 мая 2025 года, температура воздуха в ночные часы составит около +2+7 градусов, в дневные – до +12+17.

В столице же ожидается колебание температуры в течение суток от +4+6 до +14+16 градусов.

В Украинском гидрометеорологическом центре добавили, что в целом по Украине температура воздуха будет примерно такой же, от +2+7 ночью до +12+17 днем, а вот на высокогорье Карпат ожидается только +5+10 тепла.

Напомним, до конца суток во вторник, 13 числа, объявлено о первом уровне опасности в связи с грозой.

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