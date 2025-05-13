Через графік відключення води у Луцьку мешканців просять бути готовими до тимчасових незручностей.

Графік відключення води у Луцьку застосовують через демонтаж на аварійній ділянці трубопроводів гарячого водопостачання, повідомляє Politeka.

Таку інформаціють надають в Державному комунальному підприємстві «Луцьктепло».

Процес стартував ще минулого тижня, а саме — на ділянці довжиною 35 метрів виконано увесь комплекс земляних робіт і демонтаж старих труб централізованого опалення.

Графік передбачає припинення подачі гарячої води з 9:00 13 травня для мешканців будинків на вул. Наливайка, 6, 8А та 8Б. Це пов'язано з початком робіт із демонтажу старих труб і встановлення нових попередньо-ізольованих трубопроводів. Очікується, що роботи з монтажу нових трубопроводів гарячого водопостачання будуть завершені до 23 травня, після чого подача гарячої води буде відновлена.

Після відновлення водопостачання продовжаться роботи з монтажу трубопроводів для централізованого опалення, які не впливають на подачу. За словами представників ДКП «Луцьктепло», це є необхідними для поліпшення стану теплових мереж міста, а також для запобігання аварійних ситуацій у майбутньому опалювальному сезоні.

Мешканці будинків на вул. Наливайка мають бути готові до тимчасових незручностей у зв'язку з графіком відключення води у Луцьку.

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