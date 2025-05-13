Новий графік поїздів у Луцьку передбачає, що з 6 травня між нашим містом та Коломиєю почав курсувати денний рейс, повідомляє Politeka.

Як інформує "Укрзалізниця", новий графік поїздів у Луцьку тепер включає цей напрямок, який з’єднав Прикарпаття, Галичину та Волинь.

Уперше №815/816 регіонального сполучення доїхав аж до нашого міста. Першими пасажирами стала 21 людина. За словами Ігоря Гриціва, заступника начальника моторвагонного депо в Тернополі, цей маршрут обслуговує сучасний вагон типу Песса.

У ньому облаштоване сидіння другого класу, працює система клімат-контролю, є біотуалет, бездротова зарядка для телефонів, а також пандус для маломобільних пасажирів. Новий графік поїздів у Луцьку передбачає щоденний виїзд із Коломиї о 06:55 з прибуттям до нашого облцентру о 14:20.

Назад №815/816 відправляється о 15:17 та прибуває до кінцевої о 22:35. У понеділок, вівторок і середу рейс їздить лише до Львова, а в інші дні курсує повним маршрутом. Цим новим маршрутом вже скористалися лучанки Анна та її мама Юлія, які прямували на чемпіонат України зі спортивного орієнтування в Івано-Франківську.

Вони розповіли, що раніше доводилося їхати з пересадками, що займало більше часу та зусиль. Тепер усе набагато простіше і зручніше. До того ж, квитки доступні. Поїздка обійдеться у 210 гривень, а для студентів за пільгою ще дешевше.

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