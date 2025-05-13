Новый график поездов в Луцке предусматривает, что с 6 мая между нашим городом и Коломией начал курсировать дневной рейс, сообщает Politeka.

Как сообщает "Укрзализныця", новый график поездов в Луцке теперь включает это направление, которое соединило Прикарпатье, Галицию и Волынь.

Впервые №815/816 регионального сообщения доехал до нашего города. Первыми пассажирами стал 21 человек. По словам Игоря Грицева, заместителя начальника моторвагонного депо в Тернополе, этот маршрут обслуживает современный вагон Песса.

В нем обустроено сиденье второго класса, работает система климат-контроля, есть биотуалет, беспроводная зарядка для телефонов, а также пандус для маломобильных пассажиров. Новый график поездов в Луцке предусматривает ежедневный выезд из Коломыи в 06:55 с прибытием в наш облцентр в 14:20.

Обратно №815/816 отправляется в 15:17 и прибывает в конечную в 22:35. В понедельник, вторник и среду рейс ездит только во Львов, а в другие дни курсирует по полному маршруту. Этим новым маршрутом уже воспользовались лучанки Анна и ее мама Юлия, следовавшие на чемпионат Украины по спортивному ориентированию в Ивано-Франковске.

Они рассказали, что раньше приходилось ехать с пересадками, что занимало больше времени и усилий. Теперь все гораздо проще и удобнее. К тому же билеты доступны. Поездка обойдется в 210 гривен, а для студентов по льготе еще дешевле.

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