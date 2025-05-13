График отключения воды в Луцке применяют из-за демонтажа на аварийном участке трубопроводов горячего водоснабжения, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Государственном коммунальном предприятии «Луцктепло».

Процесс стартовал еще на прошлой неделе, а именно на участке длиной 35 метров выполнен весь комплекс земляных работ и демонтаж старых труб централизованного отопления.

График предусматривает прекращение подачи горячей воды с 9.00 13 мая для жильцов домов на ул. Наливайко, 6, 8А и 8Б. Это связано с началом работ по демонтажу старых труб и установке новых предварительно изолированных трубопроводов. Ожидается, что работы по монтажу новых трубопроводов горячего водоснабжения будут завершены до 23 мая, после чего подача горячей воды будет возобновлена.

После восстановления водоснабжения продолжатся работы по монтажу трубопроводов для централизованного отопления, не влияющих на подачу. По словам представителей ГКП «Луцктепло», это необходимы для улучшения состояния тепловых сетей города, а также для предотвращения аварийных ситуаций в предстоящем отопительном сезоне.

Жители домов по ул. Наливайко должны быть готовы к временным неудобствам в связи с графиком отключения воды в Луцке.

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