Безкоштовні продукти для ВПО в Харкові можна отримати від фонду "Карітас-Спес".

Безкоштовні продукти для ВПО в Харкові видає благодійний фонд “Карітас-Спес”, який продовжує підтримувати найбільш вразливі групи громадян, повідомляє Politeka.

Продуктові набори доступні окремим категоріям мешканців міста, які можуть отримати допомогу відповідно до встановленого графіка.

Зокрема, щопонеділка та щовівторка допомога надається людям віком 75 років і більше. Щосереди продуктові набори видають особам з інвалідністю I та II груп. Щочетверга можуть отримати внутрішньо переміщені особи віком 65+, які мають статус ВПО, оформлений після 24 лютого 2024 року. Щоп’ятниці гуманітарна допомога надається родинам з дітьми до трьох років, а також багатодітним сім’ям з дітьми до трьох років.

Видача продуктів проходить з 10:00 до 13:00 за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 4. Отримати допомогу можна особисто або через представника за наявності нотаріально завіреної довіреності.

Для отримання безкоштовного набору потрібно мати при собі документи, що підтверджують особу, та довідки, які засвідчують належність до однієї з визначених категорій. Безкоштовні продукти для ВПО в Харкові – це реальна підтримка тим, хто її потребує найбільше.

Підтримка надається в межах наявних ресурсів, тому фонд закликає стежити за оновленнями у соціальних мережах.

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