Бесплатные продукты для ВПЛ в Харькове можно получить от фонда "Каритас-Спес".

Бесплатные продукты для ВПЛ в Харькове издает благотворительный фонд "Каритас-Спес", который продолжает поддерживать наиболее уязвимые группы граждан, сообщает Politeka.

Продуктовые наборы доступны отдельным категориям жителей города, которые могут получить помощь в соответствии с установленным графиком.

В частности, по понедельникам и по вторникам помощь оказывается людям в возрасте 75 лет и старше. Каждую среду продуктовые наборы выдают лицам с инвалидностью I и II групп. Каждый четверг могут получить внутренне перемещенные лица в возрасте 65+, имеющие статус ВПЛ, оформленный после 24 февраля 2024 года. Каждую пятницу гуманитарная помощь предоставляется семьям с детьми до трех лет, а также многодетным семьям с детьми до трех лет.

Выдача продуктов производится с 10:00 до 13:00 по адресу: г. Харьков, ул. Гоголя, 4. Получить пособие можно лично или через представителя при наличии нотариально заверенной доверенности.

Для получения бесплатного набора необходимо иметь при себе документы, подтверждающие личность, и справки, удостоверяющие принадлежность к одной из определенных категорий. Бесплатные продукты для ВПЛ в Харькове – это реальная поддержка тем, кто в ней нуждается больше всего.

Поддержка оказывается в пределах имеющихся ресурсов, поэтому фонд призывает следить за обновлениями в социальных сетях.

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