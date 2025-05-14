Знижку на оплату комунальних послуг в Запоріжжі можуть надати, якщо ви відповідаєте визначеним критеріям.

Знижка на оплату комунальних послуг в Запоріжжі може становити до 50% для родин, які втратили близьких на війні, повідомляє Politeka.

Це дозволяє суттєво зменшити фінансове навантаження на сім’ї, які пережили трагедію, та офіційно передбачено українським законодавством.

Згідно з частиною 5 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей», пільгами можуть скористатися: батьки загиблого військового, його чоловік або дружина, неповнолітні нащадки, повнолітні діти з інвалідністю з дитинства, а також утриманці, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника.

Знижка на оплату комунальних послуг в Запоріжжі охоплює витрати на оренду або утримання житла, оплату водопостачання, газу, електроенергії та опалення. Важливо, що пільга надається незалежно від того, чи є житло у власності, головне — дотримання встановлених нормативів споживання.

Щоб оформити цю допомогу, слід звернутися до місцевого управління соціального захисту. Обов’язково потрібно мати пакет документів: свідоцтво про смерть, підтвердження родинних зв’язків, довідки про участь у бойових діях, судово-медичний висновок та інші офіційні документи, що підтверджують право на пільгу.

Варто пам’ятати: пільгу можуть не призначити, якщо особа не внесена до Єдиного державного реєстру пільговиків або якщо сімейний дохід перевищує визначений рівень.

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