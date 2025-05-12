Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі поступово стане частиною повсякденного життя місцевих мешканців, які звикли користуватися громадським транспортом.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі передбачає, що наразі відбувається її тестування в облцентрі, повідомляє Politeka.

Як інформують у міській раді, мешканці міста тепер можуть оплачувати поїздки спеціальною муніципальною карткою. Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі почала впроваджуватись ще чотири місяці тому з запуском картки під назвою "Січ".

Цей інструмент допомагає автоматизувати процес купівлі квитка та водночас дозволяє міській владі краще аналізувати пасажиропотік. Першими можливість скористатися цією опцією отримали студенти та пільговики. За кілька місяців було видано 377 студентських і ще 98 пільгових карток. Всі вони вже працюють у муніципальному транспорті.

І це тільки початок. Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі незабаром стане доступною кожному. Планується запуск універсальної "Січ Загальна". Її зможуть отримати всі мешканці міста. Картка даватиме змогу не тільки розраховуватись за разові поїздки, а й купувати проїзні квитки на місяць.

Для багатьох це справді зручно, особливо якщо щодня доводиться пересуватись містом. На базі комунального підприємства "Запоріжелектротранс" готуються встановити термінали для автоматичної видачі. А для тих, хто більше користується смартфоном, передбачена ще одна опція. У застосунку EasyPay вже зараз доступне поповнення, а незабаром з’явиться й віртуальний аналог із тими самими функціями.

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