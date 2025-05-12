Новая система оплаты за проезд в Запорожье предполагает, что сейчас проходит ее тестирование в облцентре, сообщает Politeka.

Как информируют в городском совете, жители города теперь могут оплачивать поездки по специальной муниципальной карте. Новая система оплаты за проезд в Запорожье начала внедряться еще четыре месяца назад с запуском карты под названием "Сич".

Этот инструмент помогает автоматизировать процесс покупки билета и одновременно позволяет городским властям лучше анализировать пассажиропоток. Первыми возможностью воспользоваться этой опцией получили студенты и льготники. За несколько месяцев было выдано 377 студенческих и еще 98 льготных карт. Все они уже работают в городском транспорте.

И это только начало. Новая система оплаты за проезд в Запорожье в скором времени станет доступна каждому. Планируется запуск универсальной "Сечь Общая". Ее смогут получить все жители города. Карточка позволит не только рассчитываться за разовые поездки, но и покупать проездные билеты на месяц.

Для многих это действительно удобно, особенно если каждый день приходится передвигаться по городу. На базе коммунального предприятия "Запорожэлектротранс" готовятся установить терминалы для автоматической выдачи. А для тех, кто больше пользуется смартфоном, предусмотрена еще одна опция. В приложении EasyPay уже сейчас доступно пополнение, а вскоре появится и виртуальный аналог с теми же функциями.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график автобусов в Запорожье: жителей предупредили об изменениях по пути.

Також Politeka писала, Помощь на аренду жилья в Запорожье: как принять участие в проекте.

Как сообщала Politeka, Работа в Запорожье: ищут пенсионеров для несложной работы, готовы платить от 15 тысяч гривен.