Скидку на оплату коммунальных услуг в Запорожье могут предоставить, если вы отвечаете определенным критериям.

Скидка на оплату коммунальных услуг в Запорожье может составить до 50% для семей, лишившихся близких на войне, сообщает Politeka.

Это позволяет существенно уменьшить финансовую нагрузку на семьи, пережившие трагедию, и официально предусмотрено украинским законодательством.

Согласно части 5 статьи 12 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», льготами могут воспользоваться: родители погибшего военного, его муж или жена, несовершеннолетние потомки, совершеннолетние дети с инвалидностью с детства, а также иждивенцы, имеющие право на пенсию.

Скидка на оплату коммунальных услуг в Запорожье включает расходы на аренду или содержание жилья, оплату водоснабжения, газа, электроэнергии и отопления. Важно, что льгота предоставляется независимо от того, есть ли жилье в собственности, главное соблюдение установленных нормативов потребления.

Чтобы оформить эту помощь, следует обратиться в местное управление социальной защиты. Обязательно требуется пакет документов: свидетельство о смерти, подтверждение родственных связей, справки об участии в боевых действиях, судебно-медицинское заключение и другие официальные документы, подтверждающие право на льготу.

Следует помнить: льготу могут не назначить, если лицо не внесено в Единый государственный реестр льготников или семейный доход превышает определенный уровень.

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