Покупці у місцевих магазинах вже почали переглядати свій щоденний споживчий кошик через подорожчання круп у Полтаві.

Подорожчання круп у Полтаві стало відчутним на початку травня і зачепило як бюджетні варіанти, так і преміум-сегмент, повідомляє Politeka.

Десь зміни несуттєві, але є позиції, які добряче вдарили по кишені. Подорожчання круп у Полтаві зафіксовано у різних категоріях. Ми проаналізували ціни в супермаркетах міста та звірили їх із даними сервісу «Мінфін».

У результаті з’ясувалося, що найпомітніше зріс круглий рис. Його середня вартість зросла з трохи більше ніж 72 гривень до понад 79 за кілограм. Для базового продукту це доволі суттєво.

Інші види рису змінюють цінники не так активно. Довгий рис додав кілька копійок і коштує близько 58.50. А от пропарений навіть трохи подешевшав. У травні він коштує в середньому 67.73, тоді як у квітні його ціна була трохи вищою. Покри подорожчання круп у Полтаві, знайти бюджетний варіант все ще можливо.

Наприклад, рис круглий марки «Розумний Вибір» можна купити за 51 грнза кілограм. Натомість преміальні сорти продовжують тримати високі позиції. Цей же товар басматі від ТМ «Жменька» вже коштує 170, а ароматний жасмін — 114.

Не оминула хвиля зростання й гречку. Якщо у березні за кілограм просили трохи більше 32, то зараз — майже 49. Проте деякі магазини радують акціями. Наприклад, гречка «Розумний вибір» в АТБ наразі коштує 31 грн, а продукція марки «Хуторок» — 41.

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