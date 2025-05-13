Покупатели в местных магазинах уже начали пересматривать свою ежедневную потребительскую корзину из-за подорожания круп в Полтаве.

Подорожание круп в Полтаве стало ощутимым в начале мая и задело как бюджетные варианты, так и премиум-сегмент, сообщает Politeka.

Где-то изменения несущественны, но есть позиции, которые изрядно ударили по карману. Подорожание круп в Полтаве зафиксировано в разных категориях. Мы проанализировали цены в супермаркетах города и сверили их с данными сервиса Минфин.

В результате выяснилось, что заметнее всего вырос круглый рис. Его средняя стоимость выросла с чуть более 72 гривен до более 79 за килограмм. Для базового продукта это очень существенно.

Другие виды риса изменяют ценники не столь активно. Длинный рис прибавил несколько копеек и стоит около 58.50. А вот пропаренный даже немного подешевел. В мае он стоит в среднем 67.73, тогда как в апреле его цена была несколько выше. Покрыть подорожание круп в Полтаве, найти бюджетный вариант все еще возможно.

Например, рис круглой марки «Умный выбор» можно купить за 51 грн за килограмм. Премиальные сорта продолжают держать высокие позиции. Этот же товар басмати от ТМ «Жменька» уже стоит 170, а ароматный жасмин – 114.

Не обошла волна роста и гречиха. Если в марте за килограмм просили чуть больше 32, то сейчас почти 49. Однако некоторые магазины радуют акциями. К примеру, гречка «Умный выбор» в АТБ сейчас стоит 31 грн, а продукция марки «Хуторок» — 41.

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