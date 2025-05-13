Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів в Києві, то кілька цих варіантів можуть вам підійти.

Робота для пенсіонерів в Києві стає дедалі доступнішою — у столиці з’являється все більше вакансій, де вік не є перепоною, повідомляє Politeka.

Одразу кілька підприємств та організацій відкрили набори на посади, що ідеально підходять людям з досвідом, які шукають додатковий дохід або стабільне місце праці.

У супермаркеті в Дніпровському районі шукають паркувальника візочків. Графік — позмінний, 3/3 з 11:00 до 23:00 або з 10:30 до 22:30. Заробітна плата складає від 12 300 до 14 500 грн із регулярною виплатою двічі на місяць. Офіційне працевлаштування та соціальний пакет гарантуються. Також компанія надає корпоративні знижки.

Ще одна вакансія — комендант у хостел із проживанням у Деснянському районі. Підходить переселенцям, іногороднім і пенсіонерам. Робочий процес не вимагає досвіду, забезпечується проживання. Обов’язки включають контроль прибирання, прання та прийом гостей. Зарплата — від 18 000 до 24 000 грн.

Для тих, хто має технічні навички, є пропозиція електрика-ремонтника в Солом’янському районі. Працювати потрібно з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 19:00, зарплата — від 30 000 грн на місяць плюс премії. Підходить також і для студентів.

Отже, робота для пенсіонерів в Києві стає не лише можливою, а й вигідною — з офіційним оформленням, гнучкими умовами та стабільною оплатою.

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