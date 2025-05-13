Если вы ищете работу для пенсионеров в Киеве, то несколько вариантов могут вам подойти.

Работа для пенсионеров в Киеве становится все более доступной — в столице появляется все больше вакансий, где возраст не является преградой, сообщает Politeka.

Сразу несколько предприятий и организаций открыли наборы на должности, идеально подходящие людям с опытом, ищущим дополнительный доход или стабильное место работы.

В супермаркете в Днепровском районе ищут парковщика колясок . График – посменный, 3/3 с 11:00 до 23:00 или с 10:30 до 22:30. Заработная плата составляет от 12300 до 14500 грн с регулярной выплатой дважды в месяц. Официальное трудоустройство и социальный пакет гарантируются. Также компания предоставляет корпоративные скидки.

Еще одна вакансия – комендант в хостел с проживанием в Деснянском районе. Подходит переселенцам, иногородним и пенсионерам. Рабочий процесс не требует опыта, обеспечивается проживание. Обязанности включают контроль уборки, стирки и прием гостей. Зарплата – от 18 000 до 24 000 грн.

Для тех, кто имеет технические навыки, есть предложение электрика-ремонтника в Соломенском районе. Работать нужно с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, зарплата – от 30 000 грн в месяц плюс премии. Подходит также и студентам.

Следовательно, работа для пенсионеров в Киеве становится не только возможной, но и выгодной с официальным оформлением, гибкими условиями и стабильной оплатой.

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