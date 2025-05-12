Відключення світла в Полтавській області 13 травня є частиною планових технічних робіт з оновлення та обслуговування енергетичної інфраструктури.

Відключення світла в Полтавській області 13 травня заплановане у низці населених пунктів у зв’язку з ремонтними роботами на електромережах АТ «Полтабаобленерго», повідомляє Politeka.

За інформацією оператора, як передає Скороходівська громада, 13 травня 2025 року впродовж дня у різних районах області відбудуться планові відключення електроенергії.

Роботи проводяться для підвищення надійності електропостачання, розчищення трас повітряних ліній та виконання капітального ремонту відповідно до річного графіка.

Зокрема, з 08:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці села Петрівка (вулиці Сковороди, Незалежності, Радгоспна та Шкільна). У селі Нова Знам’янка та місті Кременчук ремонтні роботи триватимуть до 20:00. Відсутність електрики торкнеться понад десятка вулиць, серед яких Євгена Патона, Кузьми Скрябіна, Древаля, Великий Шлях, Гоголя, Індустріальна, Ломоносова та інші.

Також електропостачання буде призупинено в селищах Білецьківка (вулиці Садова, Центральна), Бурти (Залізнична, Затишна, Зелена, Катерини Білокур), Маламівка (вул. Шкільна, Національної гвардії України), Підгірне (вул. Лісова), Майбородівка (вул. Свободи), а також у смт. Чутове та Скороходове. Час знеструмлень здебільшого з 08:00 до 20:00, залежно від об'єкта.

Нагадаємо, відключення світла в Полтавській області 13 травня є частиною планових технічних робіт з оновлення та обслуговування енергетичної інфраструктури регіону.

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