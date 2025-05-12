Отключение света в Полтавской области 13 мая является частью плановых технических работ по обновлению и обслуживанию энергетической инфраструктуры.

Отключение света в Полтавской области 13 мая намечено в ряде населенных пунктов в связи с ремонтными работами на электросетях АО «Полтабаоблэнерго», сообщает Politeka.

По информации оператора, как передает Скороходовская община , 13 мая 2025 года в течение дня в разных районах области состоятся плановые отключения электроэнергии.

Работы производятся для повышения надежности электроснабжения, расчистки трасс воздушных линий и выполнения капитального ремонта в соответствии с годовым графиком.

В частности, с 08:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители села Петровка (улицы Сковороды, Независимости, Совхозная и Школьная). В селе Новая Знаменка и городе Кременчуг ремонтные работы продлятся до 20:00. Отсутствие электричества коснется более десяти улиц, среди которых Евгения Патона, Кузьмы Скрябина, Древаля, Большой Путь, Гоголя, Индустриальная, Ломоносова и другие.

Также электроснабжение будет приостановлено в поселках Белецковка (улицы Садовая, Центральная), Бурты (Железнодорожная, Уютная, Зеленая, Екатерины Белокур), Маламовка (ул. Школьная, Национальной гвардии Украины), Подгорное (ул. Лесная), Майбородовка (ул. Свободы), а также в поселке Чутово и Скороходово. Время обесточивания в основном с 08:00 до 20:00 в зависимости от объекта.

Напомним, отключение света в Полтавской области 13 мая является частью плановых технических работ по обновлению и обслуживанию энергетической инфраструктуры региона.

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