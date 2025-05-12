Якщо ви шукаєте безкоштовне житло для ВПО на Полтавщині, то кілька цих варіантів можуть стати вам у нагоді.

Безкоштовне житло для ВПО на Полтавщині пропонують у селах поблизу обласного центру, повідомляє Politeka.

Умова лише одна: взаємна допомога у побуті.

У Полтавському районі з'явилися кілька пропозицій для внутрішньо переміщених осіб, які шукають дах над головою. У приватному будинку з водою, каналізацією та газовим опаленням шукають людину для спільного проживання з метою взаємної допомоги. На подвір’ї — город, є кури, собака і коти. У селі — магазини, школа, дитячий садок, а до Полтави — лише 17 км. Транспортне сполучення зручне: маршрутка курсує 17 разів на день.

Ще один варіант — два сусідні будинки. Один — зі всіма зручностями та технікою, інший — простіший, але житловий. Господар готовий допомогти з облаштуванням і ремонтом, головне — людяність і порядність.

Крім того, в селі за 10 км від Полтави пропонують безкоштовне житло для однієї-двох дорослих осіб (не пенсійного віку) в обмін на допомогу по господарству: догляд за садом і пасікою. Проживання передбачене у будиночку з газовим опаленням, кухнею та ванною кімнатою.

Безкоштовне житло для ВПО на Полтавщині — це шанс почати з чистого аркуша в безпечному місці, де цінують підтримку та спільність.

Охочим радять не зволікати, адже кількість місць обмежена, а пропозиція справді унікальна.

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