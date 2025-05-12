Если вы ищете бесплатное жилье для ВПЛ на Полтавщине, то несколько этих вариантов могут вам пригодиться.

Бесплатное жилье для ВПЛ на Полтавщине предлагают в селах вблизи областного центра, сообщает Politeka.

Условие только одно: взаимная помощь в быту.

В Полтавском районе появилось несколько предложений для внутренне перемещенных лиц, ищущих крышу над головой. В частном доме с водой, канализацией и отоплением ищут человека для совместного проживания с целью взаимной помощи. Во дворе — огород, есть куры, собака и кошки. В селе – магазины, школа, детский сад, а в Полтаву – всего 17 км. Транспортное сообщение удобно: маршрутка курсирует 17 раз в день.

Еще один вариант — два соседних дома . Один — со всеми удобствами и техникой, другой — более простой, но жилой. Хозяин готов помочь с обустройством и ремонтом, главное – человечность и порядочность.

Кроме того, в селе в 10 км от Полтавы предлагают бесплатное жилье для одного-двух взрослых лиц (не пенсионного возраста) в обмен на пособие по хозяйству: уход за садом и пасекой. Размещение в доме с газовым отоплением, кухней и ванной комнатой.

Бесплатное жилье для ВПЛ на Полтавщине - это шанс начать с чистого листа в безопасном месте, где ценят поддержку и общность.

Желающим советуют не медлить, ведь количество мест ограничено, а предложение действительно уникально.

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