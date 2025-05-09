Містян хвилює тема ймовірного підвищення тарифів на газ в Полтаві, тож розповідаємо, кому і до чого готуватися найближчим часом.

Підвищення тарифів на газ в Полтаві поки що не відбудеться, однак така тенденція, як кажуть експерти, протриває недовго, повідомляє Politeka.

Поки підвищення тарифів на газ в Полтаві не прогнозують, тому вартість для побутових споживачів залишатиметься незмінною на наступний рік. Газопостачальна компанія «Нафтогаз» підтвердила, що ціна за кубометр блакитного палива для населення складе 7,96 гривні, і такий показник буде актуальним до 30 квітня 2026 року.

Це рішення, безумовно, принесе полегшення багатьом родинам, адже в умовах економічної нестабільності і війни цифри зберігаються на рівні, який був запроваджений ще кілька років тому. Ця ціна діє в рамках тарифного плану «Фіксований» для побутових клієнтів.

Як пояснили в компанії, збереження вартості на такому рівні є частиною державної політики та втілюється завдяки мораторію на зростання вартості комуналки. Тож підвищення тарифів на газ у Полтаві по ки що відходить на другий план.

Нагадаємо, що «Нафтогаз» забезпечує блакитним паливом понад 12,5 мільйонів домогосподарств по всій країні, що робить компанію ключовим гравцем на енергетичному ринку. Тому її стабільність і надійність у виконанні зобов'язань перед споживачами є критично важливими для забезпечення енергетичної безпеки держави.

Однак, не дивлячись на деяку стабільність в даний момент, газова криза, пов’язана з війною, енергетичними атаками та світовими коливаннями цін, продовжує залишатися актуальною. Тому головний постачальник закликає місцевих зберігати енергоефективність і дбати про зниження споживання блакитного палива.

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