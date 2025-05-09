Жителей города волнует тема вероятного повышения тарифов на газ в Полтаве, поэтому рассказываем, кому и к чему готовиться в ближайшее время.

Повышение тарифов на газ в Полтаве пока не произойдет, однако такая тенденция, как говорят эксперты, продлится недолго, сообщает Politeka.

Пока повышение тарифов на газ в Полтаве не прогнозируется, поэтому стоимость для бытовых потребителей будет оставаться неизменной на следующий год. Газоснабжающая компания «Нефтегаз» подтвердила, что цена за кубометр голубого топлива для населения составит 7,96 гривны, и такой показатель будет актуален до 30 апреля 2026 года.

Это решение, безусловно, принесет облегчение многим семьям, ведь в условиях экономической нестабильности и войны цифры сохраняются на уровне, введенном еще несколько лет назад. Эта цена действует в рамках тарифного плана "Фиксированный" для бытовых клиентов.

Как пояснили в компании, сохранение стоимости на таком уровне является частью государственной политики и осуществляется благодаря мораторию на рост стоимости коммуналки. Поэтому повышение тарифов на газ в Полтаве пока отходит на второй план.

Напомним, что "Нафтогаз" обеспечивает голубым топливом более 12,5 миллионов домохозяйств по всей стране, что делает компанию ключевым игроком на энергетическом рынке. Поэтому ее стабильность и надежность в выполнении обязательств перед потребителями критически важны для обеспечения энергетической безопасности государства.

Однако, несмотря на некоторую стабильность в данный момент, газовый кризис, связанный с войной, энергетическими атаками и мировыми колебаниями цен, продолжает оставаться актуальным. Поэтому главный поставщик призывает местных сохранять энергоэффективность и заботиться о снижении потребления голубого топлива.

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