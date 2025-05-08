Місцевих мешканців наразі хвилює ймовірне підвищення тарифів на газ в Полтаві, адже це відзначиться на сімейному бюджеті.

Підвищення тарифів на газ в Полтаві поки не відбулося, але не варто розслаблятися, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на газ в Полтаві не має відбутися ще принаймні рік. Компанія «Нафтогаз України» підтвердила, що ціна для побутових споживачів залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр до 30 квітня 2026 року.

Підвищення тарифів на газ в Полтаві, як і в інших регіонах, наразі офіційно не анонсоване, однак прогнози експертів змушують задуматися про те, що буде далі. У компанії пояснюють, що фіксована вартість діє в межах чинного мораторію. Тобто жодних сюрпризів для українців до кінця опалювального сезону 2025–2026 року не передбачається.

Втім, за лаштунками офіційної стабільності вже чути попереджувальні дзвіночки. Як заявив енергетичний експерт Олег Попенко, зміни все ж можеть відбутися набагато раніше. За його словами, показник може піднятися до 9,5 або навіть 10 гривень за кубометр вже влітку 2025 року.

І хоча в цю пору це не так болісно, як узимку, проте тренд тривожний. Основна причина - нестабільна ситуація на фронті. Через обстріли російських військ газова інфраструктура в багатьох регіонах зазнала серйозних пошкоджень. Попенко наголосив, що у випадку подальших атак забезпечити споживачів паливом стане ще складніше.

В умовах постійних ризиків держава може змушено піти на скасування регулювання ціни. Підрахунки не втішні. Для проходження наступного опалювального сезону нашій країні знадобиться щонайменше 3–4 мільярди кубометрів.

Закупівля на зовнішніх ринках обійдеться дорого — до 500 доларів за тисячу кубів. Усе це, зрештою, може боляче вдарити по кишенях українців.

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