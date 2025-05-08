Местных жителей волнует вероятное повышение тарифов на газ в Полтаве, ведь это отразится на семейном бюджете.

Повышение тарифов на газ в Полтаве пока не произошло, но не следует расслабляться, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на газ в Полтаве не должно произойти еще по крайней мере в год. Компания «Нефтегаз Украины» подтвердила, что цена для бытовых потребителей останется на уровне 7,96 гривны за кубометр до 30 апреля 2026 года.

Повышение тарифов на газ в Полтаве, как и в других регионах, официально не анонсировано, однако прогнозы экспертов заставляют задуматься о том, что будет дальше. В компании объясняют, что фиксированная стоимость действует в пределах действующего моратория. То есть, никаких сюрпризов для украинцев до конца отопительного сезона 2025-2026 года не предусматривается.

Впрочем, за кулисами официальной стабильности уже слышны предупредительные звоночки. Как заявил энергетический эксперт Олег Попенко, изменения все же могут произойти гораздо раньше. По его словам, показатель может подняться до 9,5 или даже 10 гривен за кубометр уже летом 2025 года.

И хотя в это время это не так болезненно, как зимой, однако тренд тревожный. Основная причина – нестабильная ситуация на фронте. Из-за обстрелов российских войск газовая инфраструктура во многих регионах получила серьезные повреждения. Попенко подчеркнул, что в случае дальнейших атак обеспечить потребителей топливом станет еще сложнее.

В условиях постоянных рисков государство может пойти на отмену регулирования цены. Подсчеты не утешительны. Для прохождения следующего отопительного сезона нашей стране понадобится не менее 3–4 миллиардов кубометров.

Закупка на внешних рынках обойдется дорого – до 500 долларов за тысячу кубов. Все это может больно ударить по карманам украинцев.

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