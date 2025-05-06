Грошова допомога в Полтаві надається постійно і надходить від різних фондів та організацій, тож розповідаємо детальніше.

"Карітас" оголосив про старт реєстрації на грошову допомогу в Полтаві в рамках проєкту NIN "Гуманітарний захист людей, які постраждали від конфлікту в Україні", повідомляє Politeka.

Як інформують в організації, самотні матері, які мають інвалідність або виховують дітей з інвалідністю, можуть отримати фінансову підтримку в розмірі 6660 грн на кожного члена домогосподарства до 4 осіб.

Ця грошова допомога в Полтаві надається за умови, що заявник не отримував фінансової підтримки від інших неурядових організацій протягом останніх трьох місяців. Проєкт реалізується завдяки партнерству з Caritas Österreich та NACHBAR IN NOT, які надають виплати людям, що опинилися в складних життєвих умовах через війну.

Заявку можуть подати самотні матері, що мають інвалідність I або II групи, або жінки з дітьми, що мають інвалідність. Важливо, що грошова допомога в Полтаві, надається лише тим, хто зареєстрований як внутрішньо переміщена особа в місті або області після 24 лютого 2022 року.

Для того щоб подати заявку, необхідно зібрати певний пакет документів. Серед них: паспорт громадянина України або ID-картка з пропискою, довідка про реєстрацію ВПО на всіх членів родини, обліковий номер платника податків для кожного члена сім'ї, а також підтвердження відкритого банківського рахунку для виплат (IBAN).

Крім того, слід подати документи, що підтверджують вразливість заявника, зокрема довідку МСЕК або посвідчення. Також для самотніх матерів потрібно мати витяг з державного реєстру про статус одинокої матері, свідоцтво про розлучення, рішення суду про позбавлення батьківських прав або свідоцтво про смерть батька дитини.

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