Денежная помощь в Полтаве предоставляется постоянно и поступает от разных фондов и организаций, поэтому рассказываем подробнее.

"Каритас" объявил о старте регистрации на денежную помощь в Полтаве в рамках проекта NIN "Гуманитарная защита людей, пострадавших от конфликта в Украине", сообщает Politeka.

Как информируют в организации, одинокие матери, имеющие инвалидность или воспитывающие детей с инвалидностью, могут получить финансовую поддержку в размере 6660 грн на каждого члена домохозяйства до 4 человек.

Эта денежная помощь в Полтаве предоставляется при условии, что заявитель не получал финансовую поддержку от других неправительственных организаций в течение последних трех месяцев. Проект реализуется благодаря партнерству с Caritas Österreich и NACHBAR IN NOT, которые предоставляют выплаты людям, оказавшимся в сложных жизненных условиях из-за войны.

Заявку могут подать одинокие матери, имеющие инвалидность I или II группы, или женщины с детьми с инвалидностью. Важно, что денежная помощь в Полтаве предоставляется только тем, кто зарегистрирован как внутренне перемещенное лицо в городе или области после 24 февраля 2022 года.

Для того чтобы подать заявку, необходимо собрать пакет документов. Среди них: паспорт гражданина Украины или ID-карта с пропиской, справка о регистрации ВПЛ на всех членов семьи, учетный номер налогоплательщика для каждого члена семьи, а также подтверждение открытого банковского счета для выплат (IBAN).

Кроме того, следует подать документы, подтверждающие уязвимость заявителя, в частности, справку МСЭК или удостоверение. Также для одиноких матерей нужно иметь выписку из государственного реестра о статусе одинокой матери, свидетельство о разводе, решение суда о лишении родительских прав или свидетельство о смерти отца ребенка.

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