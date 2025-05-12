Синоптики оприлюднили прогноз погоди в Полтаві на 13 травня та розповіли, чого чекати від цього дня.

Прогноз погоди в Полтаві на 13 травня обіцяє мінливі умови, з хмарами вранці та вдень, але з проясненнями ввечері, повідомляє Politeka.

Схід сонця о 05:00, а захід – о 20:16. Вранці температура буде триматись на рівні 5-6°C, з поступовим підвищенням до 10°C до полудня. Вітер буде помірний, з максимальною швидкістю 3,4 м/с. Вологість повітря протягом дня варіюватиметься від 87% вночі до 59-64% вдень, що забезпечить досить вологе повітря.

Згідно з даними за останні 130 років, максимальна температура 13 травня була зафіксована в 2003 році, коли стовпчик термометра піднявся до +32°C, а мінімальні температурні показники були зафіксовані в 1999 році, коли температура падала до +1°C. Враховуючи ці дані, день 13 травня може бути порівняно прохолодним, хоча вдень стовпчики термоментрів не перевищать 10-11°C.

До полудня опадів не очікується, але вже в другій половині дня в Полтаві можливий дрібний дощ. Ці опади не повинні тривати довго і мають припинитись до вечора, коли небо почне прояснюватися. Вечір також буде досить прохолодним, з температурою близько 8-9°C.

Народний прогноз погоди в Полтаві на 13 травня відзначає, що теплий вечір і зоряна ніч є добрим передвісником на тепле і врожайне літо. Ясний схід сонця, згідно з давнім спостереженням наших пращурів, також може свідчити про те, що літо буде теплим і сприятливим для врожаю. Такі передбачення базуються на багатовіковому досвіді наших предків, які уважно спостерігали за природними явищами.

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