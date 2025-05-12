Синоптики обнародовали прогноз погоды в Полтаве на 13 мая и рассказали, чего ждать с этого дня.

Прогноз погоды в Полтаве на 13 мая обещает изменчивые условия с облаками утром и днем, но с прояснениями вечером, сообщает Politeka.

Восход солнца в 05:00, а закат - в 20:16. Утром температура будет держаться на уровне 5-6°C, с постепенным повышением до 10°C до полудня. Ветер будет умеренный, с максимальной скоростью 3,4 м/с. Влажность воздуха в течение дня будет варьироваться от 87% ночью до 59-64% днем, что обеспечит достаточно влажный воздух.

Согласно данным за последние 130 лет, максимальная температура 13 мая была зафиксирована в 2003 году, когда столбик термометра поднялся до +32°C, а минимальные температурные показатели были зафиксированы в 1999 году, когда температура падала до +1°C. Учитывая эти данные, день 13 мая может быть сравнительно прохладным, хотя днем ​​столбики термоментров не превысят 10-11°C.

К полудню осадков не ожидается, но уже во второй половине дня в Полтаве возможен мелкий дождь. Эти осадки не должны длиться долго и прекратиться до вечера, когда небо начнет проясняться. Вечер будет достаточно прохладным, с температурой около 8-9°C.

Народный прогноз погоды в Полтаве на 13 мая отмечает, что теплый вечер и звездная ночь являются хорошим предвестником на теплое и урожайное лето. Ясный восход солнца, согласно давнему наблюдению наших предков, также может свидетельствовать о том, что лето будет теплым и благоприятным для урожая. Такие предсказания базируются на многовековом опыте наших предков, которые внимательно наблюдали природные явления.

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