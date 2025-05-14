Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області вже стало однією з найбільш актуальних тем для обговорень.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області торкнулося мешканців з 1 травня 2025 року через впровадження нової плати за розподіл газу, повідомляє Politeka.

Про це повідомила компанія "Газмережі". Йдеться про так звану третю платіжку за газ — новий обов’язковий платіж, що включає перевірку технічного стану газопроводів та обладнання, розташованого у багатоквартирних житлових будинках.

За словами фахівців, ці перевірки є необхідними для забезпечення безпеки систем газопостачання. Періодичність їх проведення залежить від віку будинку: якщо будівлі менш як 25 років, обстеження проводитимуть раз на п’ять років, якщо ж більше — раз на три роки.

У результаті мешканці багатьох міст, зокрема Черкас та районів області, отримають оновлені рахунки вже у травні. Це означає додаткові витрати для кожної родини, адже нова послуга оплачується окремо від вартості самого газу та його транспортування.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області відбувається в межах загальнодержавної реформи, спрямованої на модернізацію та безпечну експлуатацію інфраструктури. Українцям радять уважно ознайомитися з новими платіжками та за потреби звертатися до газопостачальних компаній для роз’яснень.

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