Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области стало одной из наиболее актуальных тем для обсуждений.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области коснулось жителей с 1 мая 2025 из-за внедрения новой платы за распределение газа, сообщает Politeka.

Об этом сообщила компания "Газсети". Речь идет о так называемой третьей платежке за газ — новом обязательном платеже, включающем проверку технического состояния газопроводов и оборудования, расположенного в многоквартирных жилых домах.

По словам специалистов, эти проверки необходимы для обеспечения безопасности систем газоснабжения. Периодичность их проведения зависит от возраста дома: если здания менее 25 лет, обследование будут проводить раз в пять лет, если больше — раз в три года.

В результате жители многих городов, в частности, Черкасс и районов области, получат обновленные счета уже в мае. Это означает дополнительные расходы для каждой семьи, ведь новая услуга оплачивается отдельно от стоимости самого газа и его транспортировки.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области происходит в рамках общегосударственной реформы, направленной на модернизацию и безопасность инфраструктуры. Украинцам советуют внимательно ознакомиться с новыми платежками и при необходимости обращаться в газоснабжающие компании для разъяснений.

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