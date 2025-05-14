Подорожчання проїзду в Київській області вже вдарило по гаманцях місцевих жителів, які змушені платити більше.

Подорожчання проїзду в Київській області стало необхідним через зростання витрат на паливно-мастильні матеріали, технічне обслуговування транспорту, запчастини та інші витрати, які є невід'ємною частиною процесу перевезення пасажирів, повідомляє Politeka.

З 1 травня 2025 року проїзд у міських автобусах Фастова коштує 15 гривень. Це рішення було прийнято виконавчим комітетом Фастівської міської ради відповідно до чинного законодавства та Методики розрахунку тарифів, затвердженої Міністерством транспорту України.

Зміна ціни була обумовлена суттєвим підвищенням цін на енергоносії, а також збільшенням витрат на ремонт та обслуговування автобусів, що здійснюють перевезення в межах Фастова. Це рішення стало наслідком економічної ситуації в країні, що впливає на транспортну галузь, зокрема на громадський транспорт.

Варто зазначити, що подорожчання проїзду в Київській області є не єдиним випадком. У багатьох містах України в умовах зростання вартості пального та інших необхідних матеріалів для перевезень збільшуються ціни.

Зокрема, у Фастові цей крок був необхідним для підтримки рівня обслуговування та оновлення технічного парку громадського транспорту. Рішення було затверджено на підставі аналізу економічної ситуації та фінансових можливостей міського бюджету, а також з урахуванням потреб мешканців міста.

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