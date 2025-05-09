Місцевих мешканців зараз хвилює тема ймовірного підвищення тарифів на газ у Києві, тож розповідаємо детальніше.

Підвищення тарифів на газ у Києві, про яке так часто говорили в останні місяці, у травні 2025 року не відбулося, проте не варто розслаблятися, повідомляє Politeka.

"Нафтогаз" вирішив, що наразі тарифний план залишається незмінними і продовжить бути актуальним принаймні до кінця квітня 2026 року.

Як інформує компанія, вартість блакитного палива для побутових споживачів залишатиметься на рівні 7,96 гривні за кубометр. Це показник, який був встановлений ще раніше, і поки що не передбачено жодних змін.

Інші постачальники на ринку встановлюють ціни в межах від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр, залежно від умов договору та конкретної компанії. Варто зазначити, що "Нафтогаз" є основним постачальником для більшості українців, обслуговуючи близько 12,5 мільйонів сімей.

Окрім того, компанія виступає як постачальник останньої надії (ПОН), що гарантує безперервне газопостачання навіть у найскладніші часи.

Колишній керівник компанії Роман Чумак відзначив, що вони продовжують працювати на забезпечення стабільного газопостачання навіть у таких надскладних умовах.Звісно, підвищення тарифів на газ у Києві є питанням, яке активно обговорюється в суспільстві, але наразі - без змін.

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