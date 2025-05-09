Местных жителей сейчас волнует тема вероятного повышения тарифов на газ в Киеве, так что рассказываем подробнее.

Повышение тарифов на газ в Киеве , о котором так часто говорили в последние месяцы, в мае 2025 года не произошло, однако не стоит расслабляться, сообщает Politeka.

"Нефтегаз" решил, что пока тарифный план остается неизменными и продолжит быть актуальным по крайней мере до конца апреля 2026 года.

Как сообщает компания, стоимость голубого топлива для бытовых потребителей будет оставаться на уровне 7,96 гривны за кубометр. Это показатель, установленный еще раньше, и пока не предусмотрено никаких изменений.

Остальные поставщики на рынке устанавливают цены в пределах от 7,70 до 9,99 гривны за кубометр, в зависимости от условий договора и конкретной компании. Следует отметить, что "Нафтогаз" является основным поставщиком для большинства украинцев, обслуживая около 12,5 миллиона семей.

Кроме того, компания выступает в качестве поставщика последней надежды (ПОН), что гарантирует непрерывное газоснабжение даже в самые сложные времена.

Бывший руководитель компании Роман Чумак отметил, что они продолжают работать на обеспечение стабильного газоснабжения даже в таких сверхсложных условиях. Конечно, повышение тарифов на газ в Киеве является активно обсуждаемым в обществе вопросом, но сейчас - без изменений.

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