Подорожание проезда в Киевской области уже отразилось на кошельках местных жителей, которые вынуждены платить больше.

Подорожание проезда в Киевской области стало необходимым из-за роста расходов на горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание транспорта, запчасти и другие расходы, которые являются неотъемлемой частью процесса перевозки пассажиров, сообщает Politeka.

С 1 мая 2025 проезд в городских автобусах Фастова стоит 15 гривен. Это решение было принято исполнительным комитетом Фастовского городского совета в соответствии с действующим законодательством и Методикой расчета тарифов, утвержденной Министерством транспорта Украины.

Изменение цены было обусловлено существенным повышением цен на энергоносители, а также увеличением расходов на ремонт и обслуживание автобусов, осуществляющих перевозку в пределах Фастова. Це рішення стало наслідком економічної ситуації в країні, що впливає на транспортну галузь, зокрема на громадський транспорт.

Стоит отметить, что подорожание проезда в Киевской области не единственный случай. Во многих городах Украины в условиях роста стоимости горючего и других необходимых перевозочных материалов увеличиваются цены.

В частности, в Фастове этот шаг был необходим для поддержания уровня обслуживания и обновления технического парка общественного транспорта. Решение было утверждено на основании анализа экономической ситуации и финансовых возможностей городского бюджета, а также с учетом нужд жителей города.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график поездов из Киева в мае: "Укрзализныця" сделала важное предупреждение.

Також Politeka писала, Новый график поездов из Киева: в "Укрзализныце" сделали предупреждение.

Как Politeka писала Новый график поездов из Львова: "Укрзализныця" предупредила об изменениях.