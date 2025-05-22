Переселенці можуть втратити пенсію, якщо не виконають кілька дій.

Переселенці можуть втратити пенсію, якщо не дотримуюються цих умов, повідомляє Politeka.

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області роз'яснило важливе питання для пенсіонерів, які мають статус ВПО, проживають на непідконтрольних територіях або перебувають за кордоном. Якщо пенсіонер не пройшов вчасно фізичну ідентифікацію або на його банківському рахунку не було руху коштів протягом 6 місяців, виплата пенсії може бути припинена.

Щоб поновити отримання пенсійних нарахувань, необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України з вказанням банківського рахунку, на який будуть здійснюватися виплати. Заяву можна подати особисто або онлайн через вебпортал Пенсійного фонду України, використовуючи кваліфікований електронний підпис "Дія. Підпис". Також необхідно пройти фізичну ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку.

Громадяни, які перебувають за кордоном, можуть надіслати письмову заяву та документ, що підтверджує факт життя, через дипломатичну установу або поштою.

Якщо ідентифікація буде пройдена протягом року, пенсійний фонд відновить виплату з дати припинення. Для осіб, що проживають на тимчасово окупованих територіях, передбачена умова: гроші виплачуються за умови неотримання аналогічної виплати від Російської Федерації. В цьому випадку пенсіонер підтверджує факт неотримання фінансів від рф заявою в довільній формі.

Переселенці можуть втратити пенсію, якщо не виконують встановлені правила.

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