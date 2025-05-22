Переселенцы могут потерять пенсию, если не выполнят несколько действий.

Переселенцы могут потерять пенсию, если эти условия не соблюдаются, сообщает Politeka.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области разъяснило важный вопрос для пенсионеров, имеющих статус ВПЛ, проживающих на неподконтрольных территориях или находящихся за границей. Если пенсионер не прошел своевременно физическую идентификацию или на его банковском счете не было движения средств в течение 6 месяцев, выплата пенсии может быть прекращена.

Чтобы возобновить получение пенсионних начислений, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины с указанием банковского счета, на который будут производиться выплаты. Заявление можно подать лично или онлайн через вебпортал Пенсионного фонда Украины, используя квалифицированную электронную подпись "Дія. Підпис". Также необходимо пройти физическую идентификацию с помощью видеоконференцсвязи.

Граждане, находящиеся за границей, могут послать письменное заявление и документ, подтверждающий факт жизни, через дипломатическое учреждение или по почте.

Если идентификация будет пройдена в течение года, пенсионный фонд возобновит выплату с даты прекращения. Для лиц, проживающих на временно оккупированных территориях, предусмотрено условие: деньги выплачиваются при неполучении аналогичной выплаты от Российской Федерации. В этом случае пенсионер подтверждает факт неполучения денег от России заявлением в случайной форме.

Переселенцы могут лишиться пенсии, если не выполняют установленные правила.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график поездов из Киева в мае: "Укрзализныця" сделала важное предупреждение.

Також Politeka писала, Новый график поездов из Киева: в "Укрзализныце" сделали предупреждение.

Как Politeka писала Новый график поездов из Львова: "Укрзализныця" предупредила об изменениях.