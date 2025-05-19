При оплаті проїзду в Івано-Франківську важливо пам'ятати про один важливий нюанс.

Місцевим мешканцям пояснили, як правильно довести контролерам, що оплата проїзду в Івано-Франківську була здійснена банківською карткою, навіть якщо сповіщення про зняття коштів не надійшло одразу, повідомляє Politeka.

За даними комунального підприємства "Електроавтотранс" ІФ, важливо звернути увагу на те, що якщо на валідаторі з'явилася "зелена галочка", це означає, що плата була успішно проведена.

При цьому контролерам не потрібне жодне електронне підтвердження платежу. Якщо під час контролю виникнуть питання, пасажиру потрібно лише вказати на валідатор, де був здійснений розрахунок, а також прикласти банківську картку або NFC-пристрій до термінала контролера. Так контролер зможе зчитати необхідні дані й підтвердити факт здійснення платежу.

Як зазначили в КП "Електроавтотранс", важливо пам’ятати, що сповіщення про списання коштів з картки може надійти не одразу, а через кілька годин або навіть днів після поїздки. Це пов'язано з тим, що розрахунок за проїзд в транспорті проводиться в офлайн-режимі. Коли транспорт у русі, дані про платежі не передаються на сервер одразу, а накопичуються на валідаторах. Така практика є стандартною для всього світу, тому виписка про списання коштів на картку іноді приходить пізніше.

В КП нагадали, що навіть якщо повідомлення про зняття коштів не надійшло одразу, факт оплати можна перевірити за допомогою валідатора і термінала контролера. Це дозволяє уникнути непорозумінь під час контролю, що робить оплату проїзду в Івано-Франківську зручнішою та зрозумілішою для пасажирів.

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