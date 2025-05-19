Местным жителям объяснили, как правильно доказать контролерам, что оплата проезда в Ивано-Франковске была произведена банковской картой, даже если уведомление о снятии средств не поступило сразу, сообщает Politeka.

По данным коммунального предприятия "Электроавтотранс" ИФ , важно обратить внимание на то, что если на валидаторе появилась "зеленая галочка", это означает, что плата была успешно произведена.

При этом контролерам не требуется ни одного электронного подтверждения платежа. Если во время контроля возникнут вопросы, пассажиру нужно лишь указать на валидатор, где был произведен расчет, а также приложить банковскую карту или NFC-устройство к терминалу контроллера. Так контролер сможет считать необходимые данные и подтвердить факт совершения платежа.

Как отметили в КП "Электроавтотранс", важно помнить, что уведомление о списании средств с карты может поступить не сразу, а через несколько часов или даже дней после поездки. Это связано с тем, что расчет за проезд в транспорте производится в офлайн-режиме. Когда транспорт в движении данные о платежах не передаются на сервер сразу, а накапливаются на валидаторах. Такая практика стандартна для всего мира, поэтому выписка о списании средств на карточку иногда приходит позже.

В КП напомнили, что даже если сообщение о снятии средств не последовало сразу, факт оплаты можно проверить с помощью валидатора и терминала контролера. Это позволяет избежать недоразумений при контроле, что делает оплату проезда в Ивано-Франковске более удобной и понятной для пассажиров.

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