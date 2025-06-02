Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів у Києві, то є чимало варіантів, які можуть вам сподобатися.

Робота для пенсіонерів в Києві стає дедалі доступнішою і різноманітнішою: від хостелу до водійських посад чи офісної діяльності, повідомляє Politeka.

З’явилися привабливі пропозиції на ринку праці для осіб пенсійного віку — зокрема, відкриті вакансії у столиці, що передбачають комфортні умови праці та навіть проживання.

У хостелі Hotel Kiev, розташованому в Деснянському районі, шукають коменданта з проживанням. Вакансія ідеально підходить для пенсіонерів, переселенців або іногородніх. Пропонують повну зайнятість, стабільну зарплату від 18 000 до 24 000 грн і проживання у хостелі. Основні обов’язки включають зустріч гостей, контроль за прибиранням і ведення звітності. Досвід роботи не обов’язковий, головне — організованість і відповідальність.

АТП на Куренівці шукає водіїв категорії С, зокрема пенсіонерів, на 5-тонний Mercedes Atego (термічка) та автобетонозмішувач. Оплата — 30 000–35 000 грн, надається житло, а також прогресивна система оплати: більше рейсів — вища зарплата.

Також відкрита вакансія секретаря в оптову компанію у центрі Києва (Шевченківський район). Роботодавець — ФОП Філоненко — готовий працевлаштувати людей пенсійного віку, студентів і навчити без досвіду. Гнучкий графік, з/п 21 000–27 000 грн, стабільні виплати та премії.

Отже, робота для пенсіонерів у Києві доступна в чималій кількості варіантів.

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