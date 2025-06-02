Если вы ищете работу для пенсионеров в Киеве, есть немало вариантов, которые могут вам понравиться.

Работа для пенсионеров в Киеве становится все доступнее и разнообразнее: от хостела до водительских должностей или офисной деятельности, сообщает Politeka.

Появились заманчивые предложения на рынке труда для лиц пенсионного возраста, в частности, открытые вакансии в столице, предусматривающие комфортные условия труда и даже проживание.

В хостеле Hotel Kiev, расположенном в Деснянском районе, ищут коменданта с проживанием. Вакансия идеально подходит для также. для переселенцев или иногородних. Предлагают полную занятость, стабильную зарплату от 18000 до 24000 грн и проживание в хостеле. Основные обязанности включают встречу гостей, контроль за уборкой и ведение отчетности. Опыт работы не обязателен, главное — организованность и ответственность.

АТП на Куреневке ищет водителей категории С, в том числе пенсионеров, на 5-тонный Mercedes Atego (термочка) и автобетоносмеситель. Оплата – 30 000–35 000 грн, предоставляется жилье, а также прогрессивная система оплаты: больше рейсов – более высокая зарплата.

Также открыта вакансия секретаря в оптовую компанию в центре Киева (Шевченковский район). Работодатель - ФЛП Филоненко - готов трудоустроить людей пенсионного возраста, студентов и научить без опыта. Гибкий график, з / п 21 000-27 000 грн, стабильные выплаты и премии.

Следовательно, работа для пенсионеров в Киеве доступна в большом количестве вариантов.

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