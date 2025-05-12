Як подати документи на пенсію в Одесі без прописки під час воєнного стану, українцям розкрили деталі.

Попри війну, українці, зокрема мешканці Одеси, мають можливість звертатися за призначенням пенсії незалежно від свого місця прописки, повідомляє Politeka.

Це правило поширюється і на тих, хто був змушений залишити свій дім через бойові дії або тимчасово виїхав за кордон.

За інформацією Пенсійного фонду України, в Одесі документи на пенсію приймаються у будь-якому сервісному центрі ПФУ — незалежно від того, в якому регіоні особа була зареєстрована.

Подати заявку можна без прописки та без урахування фактичного місця проживання. Це дає змогу обрати найближчий або зручний для себе сервісний центр.

Також доступна подача заяви в онлайн-форматі через вебпортал електронних послуг. Для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Документи мають бути завантажені у вигляді чітких сканкопій з добре видимим текстом та усіма необхідними реквізитами.

Перед особистим зверненням варто заздалегідь уточнити режим роботи сервісного центру через офіційний сайт або гарячу лінію.

Пенсійний фонд України веде Реєстр застрахованих осіб, де зберігаються дані про трудову діяльність кожного офіційно працевлаштованого громадянина. Це дає змогу оперативно опрацьовувати справи.

Які документи потрібні для призначення пенсії в Одесі:

паспорт громадянина України

ідентифікаційний код (РНОКПП)

документи, що підтверджують страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання, військовий квиток тощо)

банківські реквізити (якщо вибрано виплату через банк)

фотокартка для виготовлення посвідчення

свідоцтво про шлюб (для жінок, за потреби).

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