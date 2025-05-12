Как подать документы на пенсию в Одессе без прописки во время военного положения, украинцам раскрыли детали.

Несмотря на войну, украинцы, в частности жители Одессы, могут обращаться за назначением пенсии независимо от своего места прописки, сообщает Politeka.

Это правило распространяется и на тех, кто был вынужден покинуть свой дом из-за боевых действий или временно уехавших за границу.

По информации Пенсионного фонда Украины, в Одессе документы на пенсию принимаются в любом сервисном центре ПФУ — независимо от того, в каком регионе лицо было зарегистрировано.

Подать заявку можно без прописки и без учета фактического места жительства. Это позволяет выбрать ближайший или удобный для себя сервисный центр.

Также доступна подача заявления в онлайн-формате через веб-портал электронных услуг. Для этого нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Документы должны быть загружены в виде четких сканкопий с хорошо просматриваемым текстом и всеми необходимыми реквизитами.

Перед личным обращением следует заранее уточнить режим работы сервисного центра через официальный сайт или горячую линию.

Пенсионный фонд Украины ведет Реестр застрахованных лиц, где хранятся данные о трудовой деятельности каждого официально трудоустроенного гражданина. Это позволяет оперативно прорабатывать дела.

Какие документы нужны для назначения пенсии в Одессе:

паспорт гражданина Украины

идентификационный код (РНОКПП)

документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, диплом об обучении, военный билет и т.п.)

банковские реквизиты (если выбрана выплата через банк)

фотография для изготовления удостоверения

свидетельство о браке (для женщин, при необходимости).

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