Пенсія батькам загиблого військовослужбовця в Одесі, відомі умови, щоб отримати виплати.

В Одесі, як і в усій Україні, батьки військових, які загинули під час проходження служби, мають право на пенсії в розмірі 70% від грошового забезпечення загиблого годувальника, передає Politeka.

Ці норми закріплені в Законі України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», згідно з інформацією ПФУ

Хто може претендувати на гроші в разі загибелі військовослужбовця:

Пенсія по втраті годувальника може призначатися як батькам, так і дружині (або чоловікові) військовослужбовця.

Особи, які досягли 50-річного віку і мають не менше 20 років страхового стажу, мають право на дострокове призначення пенсії.

Після досягнення 55 років вона призначається без урахування тривалості страхового стажу.

Який розмір передбачено:

70% грошового виплат військового — виплачується кожному з батьків та дружині/чоловіку, незалежно від того, чи є інші утриманці.

Мінімальна сума становить не менше 7800 гривень.

Якщо у загиблого були діти:

Одна дитина — отримує 70%.

Дві та більше дітей — по 50% на кожного, але не менше 6100 гривень.

Навіть у випадках, коли смерть військовослужбовця не була пов’язана зі службовими завданнями, члени родини можуть оформити виплати за втратою годувальника.

У цьому разі кожному непрацездатному члену родини нараховується 30% від грошового забезпечення.

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