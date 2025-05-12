Пенсия родителям погибшего военнослужащего в Одессе, известны условия, чтобы получить выплаты.

В Одессе , как и по всей Украине, родители военных, погибших во время прохождения службы, имеют право на пенсии в размере 70% от денежного довольствия погибшего кормильца, передает Politeka.

Эти нормы закреплены в Законе Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», согласно информации ПФУ

Кто может претендовать на деньги в случае гибели военнослужащего:

Пенсия по утрате кормильца может назначаться как родителям, так и супруге (либо супругу) военнослужащего.

Лица, достигшие 50-летнего возраста и имеющие не менее 20 лет страхового стажа, имеют право на досрочное назначение пенсии.

По достижении 55 лет она назначается без учета продолжительности страхового стажа.

Какой размер предусмотрен:

70% денежного выплат военного — выплачивается каждому родителю и жене/мужу, независимо от того, есть ли другие иждивенцы.

Минимальная сумма составляет не менее 7800 гривен.

Если у погибшего были дети:

Один ребенок получает 70%.

Двое и более детей по 50% на каждого, но не менее 6100 гривен.

Даже в тех случаях, когда смерть военнослужащего не была связана со служебными задачами, члены семьи могут оформить выплаты по потере кормильца.

В этом случае каждому нетрудоспособному члену семьи насчитывается 30% денежного довольствия.

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