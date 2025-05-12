В Одессе , как и по всей Украине, родители военных, погибших во время прохождения службы, имеют право на пенсии в размере 70% от денежного довольствия погибшего кормильца, передает Politeka.
Эти нормы закреплены в Законе Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», согласно информации ПФУ
Кто может претендовать на деньги в случае гибели военнослужащего:
Пенсия по утрате кормильца может назначаться как родителям, так и супруге (либо супругу) военнослужащего.
Лица, достигшие 50-летнего возраста и имеющие не менее 20 лет страхового стажа, имеют право на досрочное назначение пенсии.
По достижении 55 лет она назначается без учета продолжительности страхового стажа.
Какой размер предусмотрен:
70% денежного выплат военного — выплачивается каждому родителю и жене/мужу, независимо от того, есть ли другие иждивенцы.
Минимальная сумма составляет не менее 7800 гривен.
Если у погибшего были дети:
Один ребенок получает 70%.
Двое и более детей по 50% на каждого, но не менее 6100 гривен.
Даже в тех случаях, когда смерть военнослужащего не была связана со служебными задачами, члены семьи могут оформить выплаты по потере кормильца.
В этом случае каждому нетрудоспособному члену семьи насчитывается 30% денежного довольствия.
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