В Україні постійно з'являються чимало варіантів для студентів та пенсіонерів, знайдеться також робота у Кривому Розі, повідомляє Politeka.net.
Оголошення з'явились на сайті з пошуку вакансій.
Комплектувальник - 15 000 – 18 000 грн, щоденна виплата з/п.
Вимоги:
Відповідальність, акуратність.
Готові розглянути без досвіду з подальшим навчанням
Графік: 5-ти денний робочий день з 8.00.-16.00, або з 12.00−21.00
Доставка з 2 зміни за рахунок підпрємства з роботи. Часткова зайнятість від 3 годин.
Зарплата 15 000−18 000.
Адреса: м. Кривий Ріг вулиця Коломійцівська.
Водитель автобуса - 15 000 грн.
Потрібен водій автобуса СЕТРА для перевезення робочого персоналу.
Графік: Пн - Вс; 06:20 - 19:20 Операційні завдання: привозити зміни робочого персоналу на територію роботи та назад до місця проживання на територію Інгульця. Робота позмінна, тиждень за тиждень.
Комірник, водій - 18 000 – 23 000 грн, За результатом співбесіди.
Категорія «В» на автотранспорт, досвід водіння (авто в нас — ГАЗель) відповідальність, пунктуальність, порядність. Готові взяти пенсіонера
Умови: з понеділка по п’ятницю, з 8−00 до 17−00.
Обов’язки:
Компанія виробляє та реалізує зносостійкі матеріали та обладнання для металургійних підприємств. Потрібна людина для ведення обліку ТМЦ на складі, проведення інвентарізацій, доставки ТМЦ з пошти, по місту.
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