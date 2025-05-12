Пенсіонерам пропонують роботу у Кривому Розі з непоганою зарплатою та хорошими умовами праці.

В Україні постійно з'являються чимало варіантів для студентів та пенсіонерів, знайдеться також робота у Кривому Розі, повідомляє Politeka.net.

Оголошення з'явились на сайті з пошуку вакансій.

Комплектувальник - 15 000 – 18 000 грн, щоденна виплата з/п.

Вимоги:

Відповідальність, акуратність.

Готові розглянути без досвіду з подальшим навчанням

Графік: 5-ти денний робочий день з 8.00.-16.00, або з 12.00−21.00

Доставка з 2 зміни за рахунок підпрємства з роботи. Часткова зайнятість від 3 годин.

Зарплата 15 000−18 000.

Адреса: м. Кривий Ріг вулиця Коломійцівська.

Водитель автобуса - 15 000 грн.

Потрібен водій автобуса СЕТРА для перевезення робочого персоналу.

Графік: Пн - Вс; 06:20 - 19:20 Операційні завдання: привозити зміни робочого персоналу на територію роботи та назад до місця проживання на територію Інгульця. Робота позмінна, тиждень за тиждень.

Комірник, водій - 18 000 – 23 000 грн, За результатом співбесіди.

Категорія «В» на автотранспорт, досвід водіння (авто в нас — ГАЗель) відповідальність, пунктуальність, порядність. Готові взяти пенсіонера

Умови: з понеділка по п’ятницю, з 8−00 до 17−00.

Обов’язки:

Компанія виробляє та реалізує зносостійкі матеріали та обладнання для металургійних підприємств. Потрібна людина для ведення обліку ТМЦ на складі, проведення інвентарізацій, доставки ТМЦ з пошти, по місту.

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